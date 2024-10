Elezioni regionali: aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale (Di lunedì 14 ottobre 2024) In vista delle prossime Elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024, l’Ufficio Elettorale assicurerà alcune aperture straordinarie per garantire il servizio di autenticazione firme e di rilascio certificati elettorali, relativamente alla presentazione delle candidature.Il servizio sarà reso Parmatoday.it - Elezioni regionali: aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In vista delle prossimedel 17 e 18 novembre 2024, l’Ufficioassicurerà alcuneper garantire il servizio di autenticazione firme e di rilascio certificati elettorali, relativamente alla presentazione delle candidature.Il servizio sarà reso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali - ecco la lista di Alternativa Popolare : i nomi di tutti i candidati - All’evento hanno preso parte il sindaco di Terni e segretario del partito, Stefano Bandecchi, la governatrice dell’Umbria Donatella Tesei e il. . Presentata all’hotel Michelangelo di Terni la lista dei candidati e delle candidate di Alternativa Popolare alle prossime elezioni regionali dell’Umbria. (Ternitoday.it)

Elezioni regionali - Orlando incassa il sostegno della vicepremier spagnola Yolanda Diaz - . "Invio il mio affetto e il mio sostegno a Andrea Orlando, che apprezzo molto, e alla sua coalizione in vista delle elezioni in Liguria". Lo dice Yolanda Diaz, vicepremier e ministra del Lavoro e dell'Economia sociale in Spagna, in un videomessaggio pubblicato dal candidato del centrosinistra alla. (Genovatoday.it)

Elezioni regionali - ecco i candidati civici a sostegno di Elena Ugolini - . Presentati domenica in Comune a Forlì i candidati della lista civica a sostegno di Elena Ugolini, candidata della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni regionali. . Si tratta di Lucia Gramellini, 23 anni, insegnante; Francesco Casadei Gardini, 53 anni, commercialista; Erio Sbaragli, 66. (Forlitoday.it)