Dopo mesi di chiusura a causa dell' esplosione adesso riapre la posta di Brugherio

L'ufficio postale di Brugherio in piazza Papa Giovanni XXIII riaprirà al pubblico domani, martedì 15 ottobre. Dopo 5 mesi e mezzo da quella drammatica esplosione nella notte tra il 30 aprile e l'1 maggio quando i ladri hanno fatto saltare il bancomat danneggiando tutto l'edificio, adesso lo

L’ospedale di comunità di Roccadaspide ancora chiuso dopo l’inaugurazione di sei mesi fa : la denuncia del Nursind Salerno - Anche Giovanni Aspromonte, coordinatore dell’Asl Salerno per il Nursind provinciale, ha sottolineato l’importanza di un immediato chiarimento da parte della direzione sanitaria e amministrativa: “Chiediamo trasparenza sui motivi del ritardo e, soprattutto, che il personale attualmente in attesa venga temporaneamente ridistribuito nei reparti ospedalieri che ne hanno bisogno. (Anteprima24.it)

Sottratti dalla mamma e portati in Polonia - dopo 24 mesi due bimbi tornano a Fiuggi - . . "I minori di tre e sei anni - spiega l'avvocato Di Meo (foto in basso) erano stati sottratti al padre. Dopo due anni in tribunale tra carte bollate, giudici ed avvocati due bimbi di Fiuggi sono potuti tornare a casa nel nord della Ciociaria e riabbracciare il loro padre e il resto della famiglia. (Frosinonetoday.it)

Rosenthal “via gli ebrei dal Friuli” : «A Udine mi fecero un piacere - pochi mesi dopo andai al Liverpool» - Rosenthal racconta: «I dirigenti dell’Udinese sono venuti da me a Liegi, ho firmato il contratto e sono arrivato in Italia per le visite mediche. Ho aspettato l’inizio di luglio, quando era previsto il raduno per i nuovi acquisti. Rosenthal, a distanza di tanti anni, a Udine sono annunciate manifestazioni pubbliche contro la nazionale israeliana. (Ilnapolista.it)