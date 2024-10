Palermotoday.it - Dopo 34 anni si sbloccano le assunzioni in blocco dei ciechi: in 14 al lavoro tra Policlinico, Asp e Gesap

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Quattordici ragazzi non vedenti, iscritti da oltre dieci, nelle liste di collocamento, hanno ricevuto la lettera di avviamento al: 7 andranno all’Asp, ai centralini di via La Loggia e via Pindemonte; 6 al centralino dele una all’aeroporto Falcone Borsellino al centralino