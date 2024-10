Calciomercato.it - DIRETTA Nations League, Italia-Israele 4-1 | Doppietta di Di Lorenzo LIVE

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Si chiude la settimana degli impegni delle Nazionali con la quarta giornata dellache vede l’ospitareQuarta giornata della fase a gironi per laA per la Nazionalena e secondo impegno casalingo consecutivo: questa volta è il turno di. Luciano Spalletti (LaPresse) – Calciomercato.itL’, guidata in panchina dal commissario tecnico Luciano Spalletti, è reduce dal cocente pareggio contro il Belgio di Domenico Tedesco di giovedì scorso quando, in vantaggio di due reti a zero (in gol Andrea Cambiaso e Mateo Retegui), gli Azzurri sono rimasti in dieci per l’espulsione del capitano della RomaPellegrini. In inferiorità numerica è, poi, arrivata la rimonta dei ‘Diavoli Rossi’ grazie alle realizzazioni firmate De Cuyper e Trossard.