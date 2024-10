Diffidati Italia-Israele: gli azzurri a rischio squalifica in vista del Belgio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tutto pronto per la sfida tra Italia e Israele, valida per la quarta giornata della fase a gironi della Nations League 2024/25 e in programma alle ore 20.45 di oggi, lunedì 14 ottobre, allo stadio Friuli di Udine. Dopo il pareggio contro il Belgio, gli azzurri hanno visto assottigliarsi a una lunghezza il vantaggio sulla Francia, seconda in classifica con 6 punti. Contro gli israeliani, ancora fermi a 0 punti dopo tre sconfitte in altrettante uscite, per i ragazzi del CT Luciano Spalletti c’è l’occasione di consolidare il primo posto nel gruppo 2. Occhio però ai Diffidati, dal momento che con due cartellini gialli arriva la squalifica. Sono quattro i giocatori azzurri che hanno preso un ammonizione finora e su cui quindi pende la diffida: si tratta di Mateo Retegui, Nicolò Pisilli e Gianluigi Donnarumma, oltre a Federico Gatti, che non è però convocato. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tutto pronto per la sfida tra, valida per la quarta giornata della fase a gironi della Nations League 2024/25 e in programma alle ore 20.45 di oggi, lunedì 14 ottobre, allo stadio Friuli di Udine. Dopo il pareggio contro il, glihanno visto assottigliarsi a una lunghezza il vantaggio sulla Francia, seconda in classifica con 6 punti. Contro gli israeliani, ancora fermi a 0 punti dopo tre sconfitte in altrettante uscite, per i ragazzi del CT Luciano Spalletti c’è l’occasione di consolidare il primo posto nel gruppo 2. Occhio però ai, dal momento che con due cartellini gialli arriva la. Sono quattro i giocatoriche hanno preso un ammonizione finora e su cui quindi pende la diffida: si tratta di Mateo Retegui, Nicolò Pisilli e Gianluigi Donnarumma, oltre a Federico Gatti, che non è però convocato.

