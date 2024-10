Detective Pikachu 2, è in lavorazione il nuovo film della serie, rivela il leak di The Pokémon Company (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pare proprio che il sequel di Detective Pikachu sia attualmente in lavorazione con il nome di The Great Detective Pikachu, consentendo in questo modo ai fan di poter seguire il nuovo capitolo delle avventure con protagonista il celeberrimo Mostriciattolo Tascabile di The Pokémon Company. Comicbook ha segnalato che il gigantesco leak che ha colpito la società giapponese ha di fatto confermato che più di cinque anni dopo la pubblicazione del primo film, rilasciato nei cinema di tutto il mondo nel corso del 2019, la saga è pronta ad accogliere una nuova pellicola cinematografica. Difatti mentre The Pokemon Company deve ancora confermare l’effettiva esistenza di The Great Detective Pikachu, a causa della perdita di materiale di cui sopra è possibile leggere che il nuovo film è in fase di sviluppo dal 2021. Game-experience.it - Detective Pikachu 2, è in lavorazione il nuovo film della serie, rivela il leak di The Pokémon Company Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pare proprio che il sequel disia attualmente incon il nome di The Great, consentendo in questo modo ai fan di poter seguire ilcapitolo delle avventure con protagonista il celeberrimo Mostriciattolo Tascabile di The. Comicbook ha segnalato che il gigantescoche ha colpito la società giapponese ha di fatto confermato che più di cinque anni dopo la pubblicazione del primo, rilasciato nei cinema di tutto il mondo nel corso del 2019, la saga è pronta ad accogliere una nuova pellicola cinematografica. Difatti mentre The Pokemondeve ancora confermare l’effettiva esistenza di The Great, a causaperdita di materiale di cui sopra è possibile leggere che ilè in fase di sviluppo dal 2021.

