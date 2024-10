Dalla Calabria al Successo: La Storia di Antonio Fasanella, Imprenditore Autodidatta e Visionario (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) - Roma, 14 ottobre 2024. Antonio Fasanella , 30 anni, è la testimonianza vivente di come determinazione, impegno e passione possano portare al Successo, indipendentemente dalle condizioni di partenza. Nato e cresciuto in Calabria, Antonio ha coltivato sin da ragazzo una forte passione imprenditoriale, affrontando ogni sfida con resilienza e dedizione. La sua carriera inizia a soli 16 anni, quando, mentre ancora studia, inizia a lavorare nel mondo delle vendite. Dopo il diploma, si trasferisce nel Regno Unito per studiare, e lì, a soli 19 anni, fonda e dirige la filiale londinese di un'importante azienda italiana nel settore ecologico. "Lì mi sono fatto le ossa," racconta Antonio, "e ho imparato l'importanza di non arrendersi mai, anche di fronte alle difficoltà." Rientrato in Italia, Antonio continua a perseguire il suo sogno di innovare e creare valore. Liberoquotidiano.it - Dalla Calabria al Successo: La Storia di Antonio Fasanella, Imprenditore Autodidatta e Visionario Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) - Roma, 14 ottobre 2024., 30 anni, è la testimonianza vivente di come determinazione, impegno e passione possano portare al, indipendentemente dalle condizioni di partenza. Nato e cresciuto inha coltivato sin da ragazzo una forte passione imprenditoriale, affrontando ogni sfida con resilienza e dedizione. La sua carriera inizia a soli 16 anni, quando, mentre ancora studia, inizia a lavorare nel mondo delle vendite. Dopo il diploma, si trasferisce nel Regno Unito per studiare, e lì, a soli 19 anni, fonda e dirige la filiale londinese di un'importante azienda italiana nel settore ecologico. "Lì mi sono fatto le ossa," racconta, "e ho imparato l'importanza di non arrendersi mai, anche di fronte alle difficoltà." Rientrato in Italia,continua a perseguire il suo sogno di innovare e creare valore.

La svolta arriva nel 2020, durante il lockdown causato dalla pandemia di Covid-19, quando decide di fondare, insieme a un socio, una piattaforma di crowdfunding, Prepay, oggi tra le prime dieci in Italia.

