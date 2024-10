Liberoquotidiano.it - Daily Crown: Carlo snobbato dai premier australiani, nessuno andrà a ricevimento

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Londra, 14 ott. (Adnkronos) - I primi ministri degli Statinon andranno aldi ree della regina Camilla, il 21 ottobre a Canberra. In passato, si sarebbe parlato di "affronto". Oggi, invece, 'mutatis mutandis' - si veda anche la recente apertura di Buckingham Palace all'ipotesi che il popolo australiano decida se il Paese debba restare una monarchia costituzionale o diventare una repubblica - a prevalere, anche nella monarchia britannica, è una sorta di 'realpolitik', una presa d'atto dei tempi che corrono. Alla fine della settimana, i sovrani partiranno per un tour di 9 giorni in Australia e Samoa. Si tratta del viaggio più importante del re da quando gli è stato diagnosticato il cancro e del primo in Oceania in qualità di capo di Stato.