Crolla l' ascensore durante l' intervento di manutenzione | la morte orribile di un 48enne chi c' era con lui

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Intorno alle 16 di oggi in via delle Vergini 21, di fronte al Teatro Quirino, al centro di Roma, unto causando un morto e due feriti, di cui uno grave. Sul posto la polizia di Stato e i vigili urbani per i primi rilievi. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un incidente sul lavoro. Le tre persone coinvolte sono operai, si trovavano nella tromba dell'. A un certo punto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono staccate le cinghie di ancoraggio, e l'è precipitato, presumibilmente dal secondo piano. A seguito dell'impatto un operaio è deceduto, un nigeriano di 48 anni. Uno dei tre in condizioni gravi è stato trasportato in ospedale, il terzo è all'interno dell'ambulanza sul posto, è cosciente e sta ricevendo le prime cure mediche.