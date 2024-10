Tarantinitime.it - Crispiano, operaio precipita nel vuoto, è grave

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoDopo quello di stamattina in centro a Taranto, anche aunè rimasto ferito sul lavoro. L’uomo lavorava alla manutenzione di un’antenna quando èto da un’altezza di 7 metri. Trasportato in codice rosso al Santissima Annunziata, èma non in pericolo di vita.L'articolonel, èproviene da Tarantini Time Quotidiano.