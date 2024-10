Liberoquotidiano.it - Covid: gip Milano archivia, Gallera e Cajazzo agirono bene per scongiurare rischi

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ott. (Adnkronos) - Il gip diRossana Mongiardo, condividendo le argomentazioni della procura, hato la posizione Luigie Giulio, all'epoca rispettivamente dg Welfare e assessore Welfare di Regione Lombardia, indagati per rifiuto di atti d'ufficio per una serie di adempimenti richiesti dal piano pandemico nazionale e regionale. Come già evidenziato dal tribunale di Brescia, che ha poi trasmesso alla procura meneghina gli atti per competenza, "non può ritenersi indebita la mancata adozione di atti e provvedimenti attuativi del piano endemico nazionale e regionale che, come emerso dalle complesse indagini svolte, sarebbero comunque risultati inidonei, nel caso specifico, a fronteggiare un'epidemia di livello mondiale, tale da suggerire, di predisporre un nuovo piano con misure più incisive".