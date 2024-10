Liberoquotidiano.it - Cos'è riuscito a fare a soli 18 anni questo sherpa: incredibile

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Un adolescenteè diventato il più giovane a scalare tutte le 14 vette più alte del mondo. Il diciottenne Nima Rinji ha raggiunto la scorsa settimana la vetta di 8.027 metri del monte Shishapangma, in Cina, completando la sua missione di scalare le 14 vette del mondo alte più di 8.000 metri. Rinji ha battuto il precedente record di un altro, che all'epoca aveva 30. Il ministro del Turismo del Nepal, insieme a membri della comunità alpinistica, compagnie sostenitori, ha aspettato fuori dall'aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu per offrire fiori e sciarpe a Nima Rinji, accolto come un vero e proprio eroe. “Sono molto felice e voglio ringraziare tutti. È stata una missione difficile, ma alla fine sonoad avere successo”, ha dichiarato Rinji ai giornalisti presenti.