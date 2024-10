Cos’è il THAAD? Il potente sistema di difesa antimissile statunitense inviato in Israele (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il sistema di difesa THAAD è una delle armi antimissile più potenti dell’esercito statunitense, in grado di intercettare missili balistici a distanze comprese tra 150 e 200 chilometri e con un tasso di successo pressoché perfetto nei test. Utilizzando una combinazione di sistemi radar avanzati e intercettori, il THAAD, abbreviazione di Terminal High-Altitude Area Defense, è l’unico sistema di difesa missilistica statunitense in grado di ingaggiare e distruggere missili balistici a corto, medio e intermedio raggio sia all’interno che all’esterno dell’atmosfera durante la loro fase terminale di volo, oppure di lanciarsi in picchiata sul bersaglio. Gli intercettori THAAD sono cinetici, ovvero eliminano i bersagli in arrivo collidendo con essi anziché esplodere nei pressi della testata in arrivo. Metropolitanmagazine.it - Cos’è il THAAD? Il potente sistema di difesa antimissile statunitense inviato in Israele Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildiè una delle armipiù potenti dell’esercito, in grado di intercettare missili balistici a distanze comprese tra 150 e 200 chilometri e con un tasso di successo pressoché perfetto nei test. Utilizzando una combinazione di sistemi radar avanzati e intercettori, il, abbreviazione di Terminal High-Altitude Area Defense, è l’unicodimissilisticain grado di ingaggiare e distruggere missili balistici a corto, medio e intermedio raggio sia all’interno che all’esterno dell’atmosfera durante la loro fase terminale di volo, oppure di lanciarsi in picchiata sul bersaglio. Gli intercettorisono cinetici, ovvero eliminano i bersagli in arrivo collidendo con essi anziché esplodere nei pressi della testata in arrivo.

