Conti spiati, indagata Intesa Sanpaolo: “Non vigilò sul dipendente” (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Banca avrebbe violato la legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. I clienti valutano la richiesta di risarcimenti Ilgiornale.it - Conti spiati, indagata Intesa Sanpaolo: “Non vigilò sul dipendente” Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Banca avrebbe violato la legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. I clienti valutano la richiesta di risarcimenti

