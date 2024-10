Ilpiacenza.it - Confronto tra Albasi (Pd) e Soresi (Fdi) al Mirabilia

Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Primoall'americana a Piacenza tra candidati alle regionali. Lello, candidato del Pd per De Pascale Presidente incontra Sara, candidata di Fratelli d’Italia per Ugolini Presidente venerdì 18 ottobre alle ore 17.45 presso il Cafèin via Dante, 34 a Piacenza. Idee