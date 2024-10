Concorso dirigenti scolastici, prova scritta il 30 ottobre: dove si svolge. Abbinamenti aule-candidati USR [IN AGGIORNAMENTO] (Di lunedì 14 ottobre 2024) La prova scritta del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, DDG 18 dicembre 2023, n. 2788, si svolgerà il 30 ottobre, ore 14,30-17,30. La prova scritta si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dall’USR. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano gli Abbinamenti sedi-candidati. L'articolo Concorso dirigenti scolastici, prova scritta il 30 ottobre: dove si svolge. Abbinamenti aule-candidati USR IN AGGIORNAMENTO . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ladelordinario per, DDG 18 dicembre 2023, n. 2788, sirà il 30, ore 14,30-17,30. Lasinella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dall’USR. Gli Ufficiregionali pubblicano glisedi-. L'articoloil 30siUSR IN

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso dirigenti scolastici 2024 : candidate in gravidanza potranno rinviare prova scritta del 30 ottobre? - 30, si svolgerà la prova scritta del concorso ordinario per l'assunzione dei Dirigenti scolastici. L'articolo Concorso dirigenti scolastici 2024: candidate in gravidanza potranno rinviare prova scritta del 30 ottobre? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . L'eventuale assenza nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a causa di forza maggiore o a caso fortuito, comporta ... (Orizzontescuola.it)

Concorso dirigenti scolastici - prova scritta il 30 ottobre. Richiesta ausili e tempi aggiuntivi per disabilità o DSA. Indicazioni - I candidati al concorso ordinario per dirigenti scolastici svolgeranno la prova scritta il 30 ottobre, ore 14,30-17,30. Richiesta ausili e tempi aggiuntivi per disabilità o DSA. . Indicazioni sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Per richiedere la concessione di ausili, misure dispensative, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova scritta è ... (Orizzontescuola.it)

Concorso dirigenti scolastici - prova scritta il 30 ottobre : dove si svolge. Abbinamento sedi-candidati USR [IN AGGIORNAMENTO] - 2788, si svolgerà il 30 ottobre, ore 14,30-17,30. La prova scritta del concorso ordinario per dirigenti scolastici, DDG 18 dicembre 2023, n. Abbinamento sedi-candidati USR [IN AGGIORNAMENTO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . La prova scritta si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dall’USR. (Orizzontescuola.it)