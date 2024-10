Romadailynews.it - Cina: Xinjiang si aprira’ maggiormente al mondo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Urumqi, 14 ott – (Xinhua) – Come destinazione privilegiata per gli investimenti e hub di apertura, la regione autonoma nord-occidentale cinese delloUygur continuera’ ad aprirsialesterno, ha dichiarato Erkin Tuniyaz, presidente del governo regionale. Erkin Tuniyaz oggi ha formulato queste osservazioni sottolineando gli ultimi risultati della regione in termini di sviluppo in vari settori, in occasione della sesta edizione del World Media Summit (WMS) in corso. Nella prima meta’ del 2024, il prodotto interno lordo (PIL) regionale delloe’ aumentato del 5,4% su base annua, raggiungendo i 921,14 miliardi di yuan (circa 130 miliardi di dollari). Da gennaio ad agosto, la produzione industriale a valore aggiunto e’ cresciuta del 7,2%, mentre gli investimenti in immobilizzazioni sono aumentati del 4%.