Cina | prestiti in yuan aumentati di 16 020 mld yuan a gen-set

Pechino, 14 ott – (Xinhua) – I prestiti cinesi denominati in yuan sono aumentati di 16.020 miliardi di yuan (circa 2.270 miliardi di dollari) nei primi tre trimestri dell'anno, hanno mostrato oggi i dati della banca centrale. L'M2, una misura generale dell'offerta di moneta che comprende i contanti in circolazione e tutti i depositi, e' aumentata del 6,8% su base annua raggiungendo i 309.480 miliardi di yuan alla fine di settembre. (Xin) Agenzia Xinhua

