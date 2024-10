Romadailynews.it - Cina: Guangxi, nell’antico villaggio di Nalu prospera turismo (1)

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Xiangzhou, 14 ott – (Xinhua) – L’abitante di uncammina in un vicolo neldi, contea di Xiangzhou, nella regione autonoma meridionale cinese delZhuang, il 9 ottobre 2024. Sede di antiche abitazioni uniche nel loro genere, costruite durante le dinastie Ming e Qing (1368-1911), nonche’ di profonde eredita’ culturali, ildivanta anche molti tipi di specialita’ gastronomiche, preparate con tecniche tradizionali. Incluso nel 2012 nel primo gruppo di villaggi tradizionali sotto protezione statale,oggi si sta trasformando in un’attrazione turistica e in una meta per le visite di studio. (Xin) Agenzia Xinhua