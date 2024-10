Quotidiano.net - Cina, 'avviate esercitazioni militari intorno a Taiwan'

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Laha annunciato di avere avviato. Il ministero della Difesa ha dichiarato che aerei e navi si stanno dirigendo verso l'isola autogovernata per circondarla. Le, denominate Joint Sword-2024B, "mettono alla prova le capacità operative congiunte delle truppe del comando del teatro", si legge in un comunicato del ministero., da parte sua, ha annunciato di aver dispiegato "forze adeguate" in risposta all'avvio dellecinesi. Il ministero della Difesa ha condannato in un comunicato i "comportamenti irrazionali e provocatori" di Pechino, precisando di aver "dispiegato forze adeguate per rispondere adeguatamente, con l'obiettivo di proteggere la libertà e la democrazia, nonché di difendere la sovranità " di