Ciclismo | domani la Coppa del Mobilio a Ponsacco chiude la stagione

(Di lunedì 14 ottobre 2024)(Pisa),14 ottobre 2024 – L’ultimo evento su strada dellaciclistica 2024 va in scenamartedì 15 ottobre acon la 72^del-Memorial Silvano Marchetti, la classica nazionale per élite e under 23 organizzata dalla Ciclistica Mobilieri con il patrocinio del Comune. E’ anche l’unica gara in Italia che dal 1958 si corre in due frazioni, in linea al mattino seguita dalla cronometro individuale del pomeriggio per i primi 15 classificati al mattino. Qualcuno ha provato a fare altrettanto in Italia ma è mancata la continuità mai venuta meno a. Questa volta 16 squadre presenti e un centinaio gli atleti con la frazione in linea di km 124 (partenza alle 9 da via Vanni dopo il ritrovo all’Enoteca Le Melorie nel Viale Italia) che prevede per due volte la salita di Peccioli e quattro passaggi da S.