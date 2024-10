Laprimapagina.it - Chiocci, Pagliara e Vicedomini “Eccellenze italiane”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre a Washington l’11esima edizione del Gala Roma, 12 ottobre 2024 – Il direttore del Tg1 Gianmarco, l’inviato Rai negli Stati Uniti, Claudioe il giornalista e produttore Pascalsono i vincitori del “Premio Eccellenza Italiana 2024”. Ad annunciare i primi tre riconoscimenti del prestigioso Premio è Massimo Lucidi, presidente dalla Fondazione e-Novation che, venerdì 18 ottobre, al Cafe Milano di Washington DC, organizzerà il gala per XIma edizione. Una tradizione inaugurata nel 2014 insieme ad un’eccellenza italo-americana, Franco Nuschese, per rendere omaggio al merito di professionisti, imprese e realtà territoriali in prima linea nella promozione internazionale del “Made in Italy”.