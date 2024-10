Arezzonotizie.it - Chi sono e quanto guadagnano i consiglieri regionali di Arezzo

Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel consiglio della Regione Toscanapresenti 41 eletti, compreso l'attuale presidente Eugenio Giani.espressione dei territori dovestati candidati anche se, come tutti gli eletti, non hanno vincolo di mandato e non posessere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i