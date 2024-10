Ilgiorno.it - Cernobbio lancia il progetto “Oltre lo sguardo”: un tour immersivo sulle montagne del Lario

(Di lunedì 14 ottobre 2024)(Como), 14 ottobre 2024 - In occasione della seconda edizione di ComoLake2024, la conferenza internazionale che avrà luogo dal 15 al 18 ottobre a Villa Erba, il Comune dipresenterà per la prima volta ildi comunicazione eco-turistica "lo". Si tratta di unlungo un percorso escursionisticodel- www.trail.it il sito - in realtà virtuale fruibile attraverso visori Vr Oculus. Ilpermette al visitatore-turista di immergersi completamente nella realtà ambientale di. L’iniziativa va incontro all’esigenza di sviluppare un turismo moderno e sostenibile, e di andare alla scoperta di unaal di fuori dei tradizionali circuiti di visita, amena e panoramica, che culmina ai 1.325 metri del Bisbino, la cima più alta del primo bacino del Lago di Como.