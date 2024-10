Inter-news.it - Cattaneo: «Interessato di vedere questo dall’Inter»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il giornalista Marcoha espresso una sua curiosità per quanto riguarda la possibile prestazione dell’Inter al ritorno dalla sosta per le Nazionali. IL PUNTO – L’Inter si sta allenando ad Appiano Gentile in vista della sfida contro la Roma che si disputerà il 20 ottobre alle ore 20:45. Il club nerazzurro può contare sulla presenza di un nucleo significativo di difensori non partiti con le rispettive Nazionali, fattore che consente così al tecnico Simone Inzaghi di poter lavorare sui problemi difensivi che la sua squadra ha avuto all’inizio della stagione. L’auspicio dell’allenatore piacentino è di poterun passo in avanti nella gestione della fase difensiva, trattandosi di un problema corale che per essere superato richiede un’attenzione massima sia del reparto arretrato che di quello di centrocampo.