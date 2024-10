Caso Sangiuliano, carabinieri tornano al ministero: 4 ore per acquisire documenti (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono tornati questa sera al ministero della Cultura, a quanto apprende l'Adnkronos, i carabinieri inviati dalla procura di Roma per acquisire carte e documenti sul Caso dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano e dell'imprenditrice campana Maria Rosaria Boccia. A quanto risulta all'Adnkronos, i due carabinieri, dopo la visita di questa mattina, sono tornati in via L'articolo Caso Sangiuliano, carabinieri tornano al ministero: 4 ore per acquisire documenti proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono tornati questa sera aldella Cultura, a quanto apprende l'Adnkronos, iinviati dalla procura di Roma percarte esuldell'ex ministro Gennaroe dell'imprenditrice campana Maria Rosaria Boccia. A quanto risulta all'Adnkronos, i due, dopo la visita di questa mattina, sono tornati in via L'articoloal: 4 ore perproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

