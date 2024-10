Romatoday.it - Cartoline da casa mia

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)damia è uno spettacolo scritto da Antonio Mocciola che "sbircia" nella stanza in cui si è isolato Fosco interpretato da Bruno Petrosino, il protagonista che ha scelto di non possedere più nulla, se non la voglia di comunicare, attraverso la forma desueta della cartolina, tutta la