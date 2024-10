Carta del docente, da oggi il bonus di 500 euro: come funziona (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il bonus destinato ai docenti è di nuovo attivo a partire da oggi, lunedì 14 ottobre alle ore 14. Il ministero dell'Istruzione ha infatti confermato lo stanziamento di 500 euro per l’anno scolastico in corso. Istituita nel 2015, la Carta del docente consente l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, L'articolo Carta del docente, da oggi il bonus di 500 euro: come funziona proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ildestinato ai docenti è di nuovo attivo a partire da, lunedì 14 ottobre alle ore 14. Il ministero dell'Istruzione ha infatti confermato lo stanziamento di 500per l’anno scolastico in corso. Istituita nel 2015, ladelconsente l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, L'articolodel, daildi 500proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carta del docente 2024 al via oggi - confermati i 500 euro : come attivare il bonus e cosa acquistare - Oggi, lunedì 14 ottobre, dalle 14.00, parte la nuova edizione della Carta del Docente 2024-2025, il bonus fino a 500 euro che quest'anno sarà riservato solo ai docenti di ruolo e non ai supplenti. Vediamo come attivarlo e cosa è possibile acquistare con la card.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Carta del docente - da oggi il bonus di 500 euro : come funziona - Il ministero dell'Istruzione ha infatti confermato lo stanziamento di 500 euro per l’anno scolastico in corso. Istituita nel 2015, la Carta del docente consente l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, […]. (Adnkronos) – Il bonus destinato ai docenti è di nuovo attivo a partire da oggi, lunedì 14 ottobre alle ore 14. (Periodicodaily.com)

Superbonus 110 - riqualificati 3.200 alloggi Erp. Clancy : "Misura per l'edilizia pubblica" - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY 120 milioni di euro spesi grazie al Superbonus 110% per oltre 3.200 alloggi. Si sono conclusi i lavori di efficientamento che hanno migliorato la performance energetica di 22 edifici Erp di proprietà comunale e di 49 edifici di proprietà... (Bolognatoday.it)