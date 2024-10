Cancro al colon, nuovo algoritmo prevede efficacia farmaci: come funziona (Di lunedì 14 ottobre 2024) Studio Irccs Candiolo: strumento valuta il successo delle molecole che contrastano gli enzimi 'officina' capaci di riparare le cellule tumorali Un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Candiolo - Irccs ha messo a punto un nuovo algoritmo che permette di analizzare, in modo molto più semplice rispetto a quelli attualmente disponibili, i dati genetici dei pazienti Sbircialanotizia.it - Cancro al colon, nuovo algoritmo prevede efficacia farmaci: come funziona Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Studio Irccs Candiolo: strumento valuta il successo delle molecole che contrastano gli enzimi 'officina' capaci di riparare le cellule tumorali Un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Candiolo - Irccs ha messo a punto unche permette di analizzare, in modo molto più semplice rispetto a quelli attualmente disponibili, i dati genetici dei pazienti

