Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Candiolo - Irccs ha messo a punto un nuovo algoritmo che permette di analizzare, in modo molto più semplice rispetto a quelli attualmente disponibili, i dati genetici dei pazienti con tumore del colon-retto, a partire da or

Cancro al colon - nuovo algoritmo prevede efficacia farmaci : come funziona - Roma, 14 ott. Tuttavia, "per funzionare correttamente, i 'vecchi' algoritmi hanno bisogno di avere a disposizione anche il Dna germinale del paziente, ovvero quello che ogni persona ha fin dalla sua nascita, per poi confrontarlo con il Dna tumorale in modo da valutare le vulnerabilità , compresa quella ai Parp inibitori. (Liberoquotidiano.it)

