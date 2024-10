“Cammina con noi” per la salute: appuntamento al Parco Urbano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prosegue il progetto “Cammina con noi” proposto dall’Associazione Cardiologica Forlivese ODV e dalla Fondazione Sacco con una Camminata presso il Parco Urbano Franco Agosto. Il 19 ottobre alle 9.00 parte la Camminata rivolta gratuitamente a tutta la cittadinanza, con istruttore dedicato Forlitoday.it - “Cammina con noi” per la salute: appuntamento al Parco Urbano Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prosegue il progetto “con noi” proposto dall’Associazione Cardiologica Forlivese ODV e dalla Fondazione Sacco con unata presso ilFranco Agosto. Il 19 ottobre alle 9.00 parte lata rivolta gratuitamente a tutta la cittadinanza, con istruttore dedicato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cercola - 17enne arrestato per spaccio di droga nel parco giochi : proposto DASPO urbano - Per il 17enne l’arresto e la proposta per il daspo urbano Questa notte a Cercola i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 17enne incensurato del posto. Il 17enne, perquisito, viene trovato in possesso di altre 2 dosi della stessa sostanza. (Puntomagazine.it)

San Giuseppe Jato - volontari altoatesini ripuliscono il parco urbano Giuseppe Di Matteo - Il parco urbano intitolato a Giuseppe Di Matteo torna ad essere pulito, grazie ai volontari del settimo campo estivo E!State Liberi!, organizzato dalla cooperativa Placido Rizzotto - Libera Terra, che stamattina hanno contribuito a rimuovere i rifiuti e le erbacce. Si tratta di un'area nata su... (Palermotoday.it)

Una "diga" sul Rabbi come a Boncellino : un tappo di tronchi e residui vicino al parco urbano - Nelle immagini col drone emergono nel tratto urbano del fiume Rabbi, tra il vecchio ponte di Vecchiazzano e il Parco Urbano, un "tappo" di tronchi, rami e altri residui in un tratto di almeno 50 metri di fiune, un'immagini simile a quella vista durante l'alluvione dello scorso 19 settembre al... (Forlitoday.it)