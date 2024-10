Inter-news.it - Calhanoglu, episodio insolito: annullato un gol su rigore. Il motivo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Hakanha oggi segnato nella partita tra Islanda e Turchia. Il calciatore dell’Inter ha disputato un ottimo match, ma è successo qualcosa dinel secondo tempo. ERRORE – Hakanha vissuto una serata molto particolare in Islanda-Turchia: la sua nazionale ha vinto alla fine per 4-2 ma il calciatore dell’Inter esce con un po’ di amaro in bocca. Le sue statistiche vengono macchiate dall’arbitro polacco Sylwestrzak. Non per colpa del direttore di gara, ma forse delle condizioni del campo di gioco.ha segnato su calcio dial minuto 67 portando momentaneamente in vantaggio la Turchia sul risultato di 2-1. Prima però ne ha sbagliato un altro. O meglio lo aveva mandato in rete, ma gli è statosbaglia il, ma in maniera clamorosa! L’ACCADUTO – Dagli undici metriha preso la rincorsa ed è poi scivolato.