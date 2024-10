Calendario Six Kings Slam 2024: orari dai quarti alla finale, programma, tv, streaming (Di lunedì 14 ottobre 2024) Oltre a tre tornei ATP e due WTA, nella settimana che si apre va in scena un altro evento ampiamente pubblicizzato soprattutto nelle ultime settimane, il Six Kings Slam. Si tratta di un’esibizione di valore milionario che si tiene a Riyadh, in Arabia Saudita, e che vede al via sei figure ben note nel tennis. Ci sarà Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, assieme a Carlos Alcaraz che sta entrando assieme a lui di forza nell’epoca moderna del tennis. Partecipano anche il russo Daniil Medvedev, già numero 1 del mondo due anni fa, e il danese Holger Rune, che però è attualmente in crisi di risultati. Tutti questi giocheranno dei quarti di finale; direttamente in semifinale sono Novak Djokovic e Rafael Nadal, annunciati come i grandi protagonisti (soprattutto il maiorchino, che lascerà il tennis con la Coppa Davis). Guarda il Six Kings Slam su DAZN. Oasport.it - Calendario Six Kings Slam 2024: orari dai quarti alla finale, programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Oltre a tre tornei ATP e due WTA, nella settimana che si apre va in scena un altro evento ampiamente pubblicizzato soprattutto nelle ultime settimane, il Six. Si tratta di un’esibizione di valore milionario che si tiene a Riyadh, in Arabia Saudita, e che vede al via sei figure ben note nel tennis. Ci sarà Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, assieme a Carlos Alcaraz che sta entrando assieme a lui di forza nell’epoca moderna del tennis. Partecipano anche il russo Daniil Medvedev, già numero 1 del mondo due anni fa, e il danese Holger Rune, che però è attualmente in crisi di risultati. Tutti questi giocheranno deidi; direttamente in semisono Novak Djokovic e Rafael Nadal, annunciati come i grandi protagonisti (soprattutto il maiorchino, che lascerà il tennis con la Coppa Davis). Guarda il Sixsu DAZN.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Tabellone Esibizione Six Kings Slam 2024 : accoppiamenti e risultati - Il grande tennis, seppur non in via ufficiale come parte integrante del circuito, arriva in Arabia Saudita e in quel di Riyadh, dove sei campioni si contendono un titolo ma anche un cospicuo bottino in montepremi. . Di seguito tutte le sfide del torneo, aggiornate turno dopo turno. MONTEPREMI E PRIZE MONEY PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE SIX KINGS SLAM 2024 QUARTI DI FINALE Djokovic (SRB) ... (Sportface.it)

Il torneo di tennis del “Six Kings Slam” in diretta su DAZN - Sky Sport - NOW e SuperTennis - Sei dei migliori tennisti del mondo (Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e l’attuale numero 1 del mondo Jannik Sinner), sono pronti a sfidarsi nell’attesissimo “Six Kings Slam”, che si svolgerà dal 16 al 19 ottobre 2024 a Riyadh in Arabia Saudita. . sibizione. (Sportintv.eu)

Esibizione Six Kings Slam 2024 : programma - date - orari - copertura tv e streaming - L’evento sarà disponibile anche su DAZN in streaming in modalità gratuita. Ecco di seguito tutte le emittenti che trasmetteranno l’evento e il programma del torneo. it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti. (Sportface.it)