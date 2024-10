Calcio: Caso Diarra. Fifa pronta ad avviare dialogo su trasferimenti (Di lunedì 14 ottobre 2024) La decisione arriva dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ROMA - Dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativa al Caso di un ex calciatore professionista, Lassana Diarra, la Fifa aprirà un dialogo a livello internazionale sull'articolo 17 del Regolame Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Caso Diarra. Fifa pronta ad avviare dialogo su trasferimenti Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La decisione arriva dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ROMA - Dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativa aldi un ex calciatore professionista, Lassana, laaprirà una livello internazionale sull'articolo 17 del Regolame

