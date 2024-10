Pisatoday.it - Calcio a 5: il debutto in A2 del Futsal Pontedera termina con una sconfitta

Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)amaro per il. All'esordio assoluto in Serie A2, i bianconeri hanno ceduto il passo per 7-2 in trasferta sul campo dell'Audax S. Angelo. Al di là del risultato, la prestazione offerta da Mangione e compagni non è stata affatto da buttare. In avvio di gara, il