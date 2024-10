Frosinonetoday.it - Cade da una scala mentre pota una pianta e muore

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Secondo incidente agricolo nel giro di 24 ore in Ciociaria e con le dinamiche molto simili. Nel tardo pomeriggio di domenica un altro anziano, dopo quello di 70 anni di Gallinaro che sabato era stato portato in ospedale, è caduto da un albero ed è rimasto seriamente ferito.La corsa in