Cade ascensore in palazzo Romaun morto

Cade ascensore in palazzo Roma,un morto (Di lunedì 14 ottobre 2024) 17.00 Un ascensore è precipitato in un palazzo in via delle Vergini, al centro di Roma. Ci sarebbero un morto e due feriti, di cui uno grave. Sembra che nell'edificio ci fosse un cantiere. Sul posto Vigili del Fuoco, polizia e polizia locale. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) 17.00 Unè precipitato in unin via delle Vergini, al centro di Roma. Ci sarebbero une due feriti, di cui uno grave. Sembra che nell'edificio ci fosse un cantiere. Sul posto Vigili del Fuoco, polizia e polizia locale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cade un ascensore in un palazzo nel centro di Roma vicino a Fontana di Trevi : un morto e due feriti - Un ascensore è caduto all'interno di un palazzo in via delle Vergini, centro storico di Roma. Un primo bilancio: un morto e due feriti, di cui uno grave.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Allusioni sessuali e scritte fasciste nell'ascensore del palazzo del Comune di Arezzo - L'ascensore che accompagna le persone ai piani superiori del palazzo del Comune di Arezzo offre uno spaccato per nulla educativo ed educato. Nella colonnina in metallo che si trova all'interno, dove c'è la tastiera per scegliere il piano a cui salire, ci sono, da tempo, una serie di scritte... (Arezzonotizie.it)

Gli assessori Pignoli e Cremonese rassicurano : "Assistenza garantita ai disabili del palazzo di via Nenni rimasti senza ascensore" - Per sistemare l’ascensore probabilmente ci vorrà più del previsto perché ad essere stato compromesso è stato il quadro elettrico che va sostituito, ma agli inquilini del palazzo di via Pietro Nenni che sono rimasti senza dal giorno del nubifragio (il 17 settembre), ancor più quelli con disabilità. (Ilpescara.it)