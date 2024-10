Cade ascensore in palazzo in centro a Roma, morto un operaio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia in un palazzo nel centro di Roma, dove un ascensore è precipitato provocando un morto e due feriti gravi. L'incidente è avvenuto in via delle Vergini in un edificio in cui attualmente c'è un cantiere. Le persone coinvolte sarebbero tre operai. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale. A quanto si apprende, la vittima sarebbe un cittadino nigeriano. I tre si trovavano nella tromba dell'ascensore quando si sono staccate le cinghie di ancoraggio. Indagini in corso da parte dei poliziotti del commissariato Trevi. Tg24.sky.it - Cade ascensore in palazzo in centro a Roma, morto un operaio Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia in unneldi, dove unè precipitato provocando une due feriti gravi. L'incidente è avvenuto in via delle Vergini in un edificio in cui attualmente c'è un cantiere. Le persone coinvolte sarebbero tre operai. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale. A quanto si apprende, la vittima sarebbe un cittadino nigeriano. I tre si trovavano nella tromba dell'quando si sono staccate le cinghie di ancoraggio. Indagini in corso da parte dei poliziotti del commissariato Trevi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cade ascensore in un palazzo in centro a Roma : un morto e due feriti - uno è ricoverato in codice rosso - Incidente in un palazzo in via delle Vergini 21, al centro di Roma, di fronte al Teatro Quirino. Dalle prime informazioni, sembra sia caduto un ascensore in un edificio in cui c'è un... (Ilmessaggero.it)

Cade ascensore in palazzo in centro a Roma - un morto - Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale. Dalle prime informazioni, sembra sia caduto un ascensore in un edificio in cui c'è un cantiere. Incidente in un palazzo in via delle Vergini, al centro di Roma. Nell'impatto, secondo quanto si apprende da fonti della polizia locale, ci sarebbero un morto e due feriti, di cui uno grave. (Quotidiano.net)

Cade un ascensore in un palazzo di Roma : un morto e due feriti. Una persona è grave - Roma, 14 ottobre 2024 - Cade un ascensore in un palazzo di Roma: un morto e due feriti. È ancora tutta da accertare la dinamica dell’incidente avvenuto oggi in via delle Vergini. Nell'impatto, secondo quanto si apprende da fonti della polizia locale, ci sarebbero un morto e due feriti, di cui uno grave. (Quotidiano.net)