Chietitoday.it - Caccia al cervo rinviata di un mese, Rosello pronto a ospitare alcuni esemplari nell'Abetina

Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Slitta di unlaalin Abruzzo. Era previsto per oggi, lunedì 14 ottobre, l'inizio dell'abbattimento di 469, con tanto di tariffario per itori abilitati, in due comprensori regionali'Aquilano ma intoppi burocratici come i ritardi'emanazione degli avvisi