Briatore, Sorbillo e Porzio: scoppia il Pizza gate. Quanto costa davvero una margherita sul lungomare di Napoli (Di lunedì 14 ottobre 2024) scoppia il Pizza gate tra Briatore, Sorbillo e Porzio: ecco Quanto costa davvero mangiare una Pizza sul lungomare di Napoli "La Pizza napoletana sembra un chewing-gum". Parole che suonano di sfida e profumano di marketing, soprattutto se a pronunciarle è Flavio Briatore alla vigilia dell'apertura del suo Crazy Pizza a Napoli. Riavvolgiamo il nastro e ricostruiamo brevemente la vicenda. Briatore e Sorbillo all'inaugurazione di Crazy Pizza (Ansa) – notizie.comLo scorso 17 settembre, il notissimo imprenditore piemontese inaugura il locale partenopeo del suo franchising Crazy Pizza. Dopo l'apertura in via Veneto a Roma, tocca quindi alla "patria" della Pizza: di fronte a un pubblico, per definizione, non facile. In una città dove sacro e profano si incrociano di continuo, la Pizza assume dei contorni quasi mistici.

