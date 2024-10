Brandi Pro Vita e Famiglia | Cambiare il proprio sesso non porta felicità è grande menzogna

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Abbiamo organizzato questo evento perché ad oggi, in Italia e nel mondo, migliaia di adolescenti si chiudono nella propria camera per cercare su Google come, poiché regna questache si è nati nel corpo sbagliato e che si vuole essere felici bisognail”. Lo ha detto