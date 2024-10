Borsa | Milano sale +03% corrono Leonardo e A2a giù Moncler

Quotidiano.net - Borsa: Milano sale (+0,3%), corrono Leonardo e A2a, giù Moncler

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Piazza Affari si conferma positiva nella prima mezz'ora di scambi con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,35% a 34.428 punti. Scende a 128,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2 punti al 3,54% e quello tedesco di 1,1 punti al 2,25%. In luce(+1,72%) insieme al resto del comparto aerospaziale in Europa. Seguono A2a (+1,63%), Ferrari (+0,94%), Prysmian (+0,85%), Enel (+0,54%) e Tim (+0,5%). Segno meno per(-0,95%), Cucinelli (-0,58%) e Ferragamo (-1,57%) al pari dei rivali europei. In ordine sparso invece i bancari Unicredit (+0,4%), Banco Bpm (+0,19%), Intesa (+0,13%), Mps (-0,04%), Popolare Sondrio (-0,21%) e Bper (-0,24%). Poco mossa Eni (+0,11%) con il greggio che amplia in calo (Wti -1,83% a 74,18 dollari al barile).