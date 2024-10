Borsa | Milano positiva +035% corre Leonardo debole Mps

Quotidiano.net - Borsa: Milano positiva (+0,35%), corre Leonardo, debole Mps

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Piazza Affari si confermaal passaggio di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,35% a 34.433 punti. Scende a 127,4 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di un punto sopra al 3,54% e quello tedesco in crescita di 0,8 punti al 2,27%. Gli acquisti si concentrano su(+1,81%) il cui amministratore delegato Roberto Cingolani ha confermato l'imminente chiusura della trattativa con Rheinmetall (+1,29%). Acquisti anche su Recordati (+1,62%), Ferrari (+1,6%) e A2a (+1,5%),mentre azzerano il rialzo Stellantis (+0,07%) e Iveco (+0,02%). Non va bene ad Amplifon (-1,5%), Moncler (-1,1%), Cucinelli (-1,05%) e Ferragamo (-3%) in una giornata piuttosto difficile per il comparto del lusso in Europa. Sul fronte bancario risale la china Mps (-0,97%) rimanendo comunque ancora distante dalla parità.