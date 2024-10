Bianca Balti nuda con cicatrici in vista e caschetto corto prima di iniziare la chemio per il suo tumore al terzo stadio - VIDEO (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bianca Balti si mostra nuda con le cicatrici e un caschetto corto prima di iniziare la chemio per il suo tumore al terzo stadio. "One step at the time" (un passo alla volta), scrive nella didascalia a corredo degli scatti postati su Instagram. La modella si è sottoposta poche settimane fa ad un'oper Ilgiornaleditalia.it - Bianca Balti nuda con cicatrici in vista e caschetto corto prima di iniziare la chemio per il suo tumore al terzo stadio - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)si mostracon lee undilaper il suoal. "One step at the time" (un passo alla volta), scrive nella didascalia a corredo degli scatti postati su Instagram. La modella si è sottoposta poche settimane fa ad un'oper

Bianca Balti si mostra nuda con la cicatrice e i capelli corti : "Oggi inizio la chemioterapia" - Per me stessa, per quelli che amo (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti coloro che hanno bisogno di forza. “Ho un lungo viaggio davanti, ma so che lo sconfiggerò. Prosegui la lettura . . Potete prendere in prestito un po’ della mia che ne ho un sacco”, aveva raccontato Bianca Balti sul suo profilo Instagram dopo la diagnosi di tumor. (Milleunadonna.it)