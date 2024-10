Berrettini-Darderi oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Stoccolma 2024 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Matteo Berrettini se la vedrà contro Luciano Darderi nel primo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale svedese. Il gigante romano, dopo essersi ritirato da Tokyo per i noti problemi agli addominali, si è ripresentato sul massimo circuito con un incoraggiante secondo turno a Shanghai, dove si è arreso al set decisivo contro il danese Holger Rune. L’urna scandinava gli ha riservato il connazionale, ottava testa di serie, che in Cina si è arreso in tre parziali nell’altro derby disputato contro Fabio Fognini. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, con Berrettini che partirà nettamente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. La velocità della superficie, infatti, sembra favorire il tennis del capitolino piuttosto che quello di Darderi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Matteose la vedrà contro Lucianonel primo turno del torneo ATP 250 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale svedese. Il gigante romano, dopo essersi ritirato da Tokyo per i noti problemi agli addominali, si è ripresentato sul massimo circuito con un incoraggiante secondo turno a Shanghai, dove si è arreso al set decisivo contro il danese Holger Rune. L’urna scandinava gli ha riservato il connazionale, ottava testa di serie, che in Cina si è arreso in tre parziali nell’altro derby disputato contro Fabio Fognini. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà nettamente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. La velocità della superficie, infatti, sembra favorire il tennis del capitolino piuttosto che quello di

LIVE Berrettini-Darderi - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : derby italiano in serata - 00, ed il secondo della sessione serale (dalle 17. Dal canto suo Darderi, ventiduenne italoargentino, arriva a Stoccolma a margine di una serie aperta di sei sconfitte consecutive. Primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente del match che troverà agli ottavi uno tra l’americano Aleksandar Kovacevic e lo svizzero Dominic Stricker. (Oasport.it)

LIVE Berrettini-Darderi - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : derby italiano al primo turno - Dal canto suo Darderi, ventiduenne italoargentino, arriva a Stoccolma a margine di una serie aperta di sei sconfitte consecutive. Primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente del match che troverà agli ottavi uno tra l’americano Aleksandar Kovacevic e lo svizzero Dominic Stricker. (Oasport.it)

Berrettini-Darderi oggi - ATP Stoccolma 2024 : orario - programma - tv - streaming - Griekspoor [7] vs P. Huesler [Q] vs L. Entrambi hanno nella combinazione servizio-dritto un punto di forza, anche se quella di Berrettini dovrebbe essere più efficace nel contesto descritto. Sul veloce indoor scandinavo, Matteo Berrettini e Luciano Darderi si confronteranno, mettendo nel mirino l’accesso al prossimo round per dar seguito all’avventura nell’evento in questione. (Oasport.it)