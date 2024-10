Bergamonews.it - BergamoScienza, doppio successo per “Dinamite”: lo show conquista grandi e piccini

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Bergamo. Come nasce un tornado? Come si formano i fulmini? E che suono fa il vento? Quandopone delle domande, i bambini non possono fare a meno di rispondere. È la forza di Davide Mellone, in arte, attore per professione, e “scienziato pazzo” per passione, ormai da vent’anni. Sabato 12 settembre 2024, Mellone, ospite di2024, ha acceso l’auditorium della Fondazione Dalmine con lo spettacolo “A tutto gas! Effetto serra: dagli eventi atmosferici ai cambiamenti climatici”. La richiesta di partecipazione da parte di bambini è stata così elevata da necessitare unappuntamento, alle 15 e alle 16.30, per soddisfare la grande affluenza di famiglie entusiaste di scoprire la scienza in modo divertente e coinvolgente.