(Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L'Integrazione dei Balcani occidentali nella Ue è una priorità del Governo – ha indicato Tajani – L'impegno italiano

(Adnkronos) – "L'integrazione dei Balcani occidentali nella Ue è una priorità del Governo – ha indicato Tajani – L'impegno italiano per rafforzare la cooperazione con i partner balcanici è concreto e costante. Il nostro obiettivo è la "riunificazione" dei Balcani occidentali con l'Europa". Con questa linea il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani

Balcani - Tajani oggi a vertice Berlino : “Integrazione in Ue è nostra priorità” - Il nostro obiettivo è la “riunificazione” […]. Il ministro degli Esteri: "Italia pronta a fare la sua parte" "L’integrazione dei Balcani occidentali nella Ue è una priorità del Governo - ha indicato Tajani - L’impegno italiano per rafforzare la cooperazione con i partner balcanici è concreto e costante. (Sbircialanotizia.it)

"La riunione di Berlino conferma la centralità dell'integrazione dei partner dei Balcani con l'Unione europea nel nuovo ciclo istituzionale europeo – ha concluso Tajani – Dobbiamo proseguire per arrivare a risultati concreti nel favorire la cooperazione regionale, tanto nell'ambito economico quanto in quello del dialogo politico e delle riforme dei Paesi Partner.