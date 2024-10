Balcani, Tajani oggi a vertice Berlino: “Integrazione in Ue è nostra priorità” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L’Integrazione dei Balcani occidentali nella Ue è una priorità del Governo – ha indicato Tajani – L’impegno italiano per rafforzare la cooperazione con i partner Balcanici è concreto e costante. Il nostro obiettivo è la “riunificazione” dei Balcani occidentali con l’Europa". Con questa linea il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani L'articolo Balcani, Tajani oggi a vertice Berlino: “Integrazione in Ue è nostra priorità” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L’deioccidentali nella Ue è unadel Governo – ha indicato– L’impegno italiano per rafforzare la cooperazione con i partnerci è concreto e costante. Il nostro obiettivo è la “riunificazione” deioccidentali con l’Europa". Con questa linea il vice premier e ministro degli Esteri AntonioL'articolo: “in Ue è” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Balcani - Tajani oggi a vertice Berlino : “Integrazione in Ue è nostra priorità” - Con questa linea il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani […]. Il nostro obiettivo è la “riunificazione” dei Balcani occidentali con l’Europa". (Adnkronos) – "L’integrazione dei Balcani occidentali nella Ue è una priorità del Governo – ha indicato Tajani – L’impegno italiano per rafforzare la cooperazione con i partner balcanici è concreto e costante. (Periodicodaily.com)

Tajani domani a vertice “Processo Berlino” su Balcani occidentali - I lavori saranno conclusi da un pranzo dedicato al futuro del Processo di Berlino. “Il nostro Paese, anche come Presidenza G7, è in prima linea nel rilancio di una dinamica positiva nella regione” sottolinea il Ministro, ricordando la visita a settembre in Montenegro e Macedonia del Nord e la riunione presieduta a New York, in occasione dell’assemblea ONU, con i Ministri dei Balcani occidentali ... (Ildenaro.it)

Tajani spinge per l’ingresso dei Balcani in Europa : “Non possiamo più deluderli” - Per Tajani occorre non confondere il problema della Russia con i Balcani L'articolo Tajani spinge per l’ingresso dei Balcani in Europa: “Non possiamo più deluderli” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)