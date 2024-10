Azzannato da un cane durante una festa di compleanno a Biella, bimbo in terapia intensiva (Di lunedì 14 ottobre 2024) Numerose e profonde ferite alla testa, in particolare nella zona della nuca, e danni ad un orecchio: sono queste le condizioni in cui si trova il bambino di otto anni che sabato pomeriggio è stato Azzannato da un cane di grossa taglia nel corso di una festa di compleanno a Biella. Il piccolo, dopo aver ricevuto le prime cure all’ospedale di Biella, è stato trasferito ieri al Regina Margherita di Feedpress.me - Azzannato da un cane durante una festa di compleanno a Biella, bimbo in terapia intensiva Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) Numerose e profonde ferite alla testa, in particolare nella zona della nuca, e danni ad un orecchio: sono queste le condizioni in cui si trova il bambino di otto anni che sabato pomeriggio è statoda undi grossa taglia nel corso di unadi. Il piccolo, dopo aver ricevuto le prime cure all’ospedale di, è stato trasferito ieri al Regina Margherita di

Azzannato da un cane durante una festa di compleanno a Biella - bimbo di 8 anni in terapia intensiva - Sulla vicenda non sono al momento state presentate denunce, anche se ancora non sono chiare le dinamiche che hanno portato all'aggressione. Â Secondo quanto si apprende i sanitari avrebbero intenzione di spostarlo nel reparto di Chirurgia, dove dovrebbe subire un intervento di chirurgia plastica per la ricostruzione dei tessuti lacerati dai morsi del cane. (Agi.it)

