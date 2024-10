ATP Anversa 2024, risultati 14 ottobre: avanzano Carballes Baena e Fucsovics, eliminati Gasquet e Monteiro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si chiude la prima giornata degli European Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 scattato quest’oggi sul cemento indoor di Anversa, in Belgio: quattro gli incontri in programma per il primo turno del tabellone principale, che non vede al via italiani. Lo spagnolo Roberto Carballés Baena liquida il teutonico Dominik Koepfer con lo score di 6-4 6-0, mentre l’argentino Mariano Navone, numero 7 del seeding, rimonta e batte al tiebreak del terzo set il brasiliano Thiago Monteiro col punteggio di 3-6 6-4 7-6 (6). Il magiaro Márton Fucsovics liquida il padrone di casa belga Raphaël Collignon, in tabellone grazie ad una wild card, con il punteggio di 6-2 6-0, infine l’argentino Tomás Martín Etcheverry, testa di serie numero 6, piega la wild card transalpina Richard Gasquet con lo score di 7-6 (4) 6-4. Oasport.it - ATP Anversa 2024, risultati 14 ottobre: avanzano Carballes Baena e Fucsovics, eliminati Gasquet e Monteiro Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si chiude la prima giornata degli European Opendi tennis, torneo di categoria ATP 250 scattato quest’oggi sul cemento indoor di, in Belgio: quattro gli incontri in programma per il primo turno del tabellone principale, che non vede al via italiani. Lo spagnolo Roberto Carballésliquida il teutonico Dominik Koepfer con lo score di 6-4 6-0, mentre l’argentino Mariano Navone, numero 7 del seeding, rimonta e batte al tiebreak del terzo set il brasiliano Thiagocol punteggio di 3-6 6-4 7-6 (6). Il magiaro Mártonliquida il padrone di casa belga Raphaël Collignon, in tabellone grazie ad una wild card, con il punteggio di 6-2 6-0, infine l’argentino Tomás Martín Etcheverry, testa di serie numero 6, piega la wild card transalpina Richardcon lo score di 7-6 (4) 6-4.

Tabellone Atp Anversa 2024 : risultati e accoppiamenti - Monteiro 6-3 4-6 7-6(6) (3) Auger-Aliassime bye (WC) Collignon vs Fucsovics Bautista Agut vs (Q) Van Assche (WC) Gasquet vs (6) Etcheverry (8) Giron vs Van De Zandschulp Rinderknech vs (WC) Blockx Diaz Acosta vs Bergs (4) Baez bye (5) Lehecka vs Munar Altmaier vs (Q) Bailly Mpetshi Perricard vs (Q) Seyboth Wild (2) Tsitsipas bye The post Tabellone Atp Anversa 2024: risultati e accoppiamenti ... (Sportface.it)

Atp Anversa 2024 : programma - orari e ordine di gioco martedì 15 ottobre - IL PROGRAMMA COMPLETO CENTRE COURT ore 12. 30 Diaz Acosta vs Bergs a seguire Rinderknech vs (WC) Blockx COURT 1 ore 12. Fanno il loro esordio nel tabellone la testa di serie numero 5 Jiri Lehecka e il numero 8 del seeding Marcos Giron. 00 (5) Lehecka vs Munar a seguire (8) Giron vs van de Zandschulp non prima delle 18. (Sportface.it)

Atp Anversa 2024 : programma - date - orari - copertura tv e streaming - In alternativa, anche Sportface. L’altro top-25 dovrebbe essere il solo Felix Auger-Aliassime. Stefanos Tsitsipas sarà la prima testa di serie di un tabellone probabilmente un po’ più spoglio rispetto a quanto siamo abituati a vedere in Belgio. . Durante i tornei, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla ... (Sportface.it)